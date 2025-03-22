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 | Eyüp Ensar Yeşil

Fenerbahçe alarma geçti! Edin Dzeko krizinde Cenk Tosun detayı

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta yüzüne darbe alan Edin Dzeko'nun burnunun kırıldığı öğrenildi. Dzeko, İstanbul'a dönecek ve detaylı kontrollerden sonra iyileşmeye başlayacak. Ayrıca Jose Mourinho bu beklenilmedik sakatlık sonrasında adı Japon kulüpleri ile anılan Cenk Tosun'a şans vermesi bekleniyor.

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Fenerbahçe alarma geçti! Edin Dzeko krizinde Cenk Tosun detayı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 23:46

Bosna Hersek-Romanya maçında yüzüne darbe alarak burnu kırılan golcü futbolcu Edin Dzeko’nun durumu belli oldu. Göz çevresi moraran tecrübeli golcünün salı günü İstanbul’a döneceği ve Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından detaylı kontrollerden geçirileceği öğrenildi. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilerleyen süreçte Cenk Tosun'u hücum hattında kullanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dzeko'da kırık şüphesi

BURNU KIRILDI

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı mücadelede Mihai Popescu'nun sert müdahalesine maruz kalan Edin Dzeko, yüzüne aldığı darbe sonrası yere yığıldı.

Yapılan ilk kontrollerde burnunun kırıldığı öğrenilen Dzeko, maçın ardından Saraybosna'ya döndü. Havaalanında ailesi tarafından karşılanan yıldız oyuncunun gözlerinin altındaki morluklar dikkat çekti.

Dzeko'dan üzen haber! Burnu kırıldı, gözleri morardı… İstanbul’a dönüş tarihi belli oldu - 1. Resim

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Resmi bir açıklama yapılmazken, Dzeko'nun yaşadığı darbe sonrası geçici görme kaybı yaşadığı da iddialar arasında yer aldı. Deneyimli futbolcunun, Bosna Hersek'in pazartesi günü oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi maçında sahaya çıkması beklenmiyor.

Ayrıca, Dzeko'nun durumunun ameliyat gerektirmediği öğrenildi. İkinci maçta forma giymeyecek olan başarılı golcü, salı günü İstanbul'a dönecek.

Dzeko'dan üzen haber! Burnu kırıldı, gözleri morardı… İstanbul’a dönüş tarihi belli oldu - 2. Resim

CENK TOSUN DETAYI

Sezon başından beri teknik direktör Jose Mourinho'nun övgülerini alan Cenk Tosun, istediği süreleri bulmakta zorlanmıştı. Japonya'ya transferi konuşulan milli golcünün, Edin Dzeko'nun beklenmeyen sakatlığı sonrasında Portekizli teknik adamın tekrar hücum organizasyonuna girmesi bekleniyor. Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması altında 7 kez Süper Lig maçında şans bulurken yalnız 1 gole imza atabilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Cenk Tosun'un ismi hangi takımla anılıyor?
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#Spor
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