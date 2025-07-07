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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe Alexis Sanchez ile bombayı patlatıyor! İtalyanlar tüm detayları yazdı

Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir şekilde Alexis Sanchez girdi. İtalyan basınının geçtiği haberde Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez'e yaptığı teklifin detayları duyuruldu.

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Fenerbahçe Alexis Sanchez ile bombayı patlatıyor! İtalyanlar tüm detayları yazdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 14:21

çalışmalarında ilk adımı Jhon Duran ile atan ardından Milan Skriniar'ın borservisi için PSG ile el sıkışan Fenerbahçe'de flaş bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldız 'in peşinde olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Alexis Sanchez ile bombayı patlatıyor! İtalyanlar tüm detayları yazdı

1+1 YILLIK TEKLİF İDDİASI

İtalya'ınn önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe 36 yaşındaki Şilili yıldız için 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu 'yle pazarlık masasına oturdu. Yönetimin Sanchez'e ise 1+1 yıllık teklif sunduğu öne sürüldü.

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İŞTE MAAŞ VE OPSİYON TUTARI

Haberde Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez'e yaptığı teklifin detaylarına da yer verildi. Buna göre sarı-lacivertlilerde oyuncuya 4 milyon euro yıllık ücret önerdi. 1 yıllık opsiyon şartının ise oynanan toplam dakikaların en az yüzde 70'inde sahada olması veya en az 15 gollük katkı vermesi olduğu belirtildi. Sanchez bu şartları karşıladığı takdirde oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

Haberde Fenerbahçe'nin Udinese'ye bonservis konusunda ne teklif sunduğu ise belirtilmedi.

ETİKETLER
#transfer
#serie a
#udinese
#alexis sanchez
#alexis sanchez
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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