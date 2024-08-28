Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı duyurdu: Sofyan Amrabat için resmi teklif yapıldı

28 Ağustos 2024 23:20 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 23:20

Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat için taraftarı meraklandıran açıklama yaptı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 28 yaşındaki Faslı oyuncu için İtalyan ekibi Fiorentina'ya resmi teklif yaptıklarını belirterek "1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu 15 milyon euro'dan daha düşük bir teklif yaptık" ifadesini kullandı.

ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat transferinde güçlü bir rakip çıktı. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in

Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON €

Ön libero pozisyonunda oynayan 1.85 boyundaki Amrabat'ın TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Amrabat'ın Fiorentina ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.