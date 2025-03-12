Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı İBB'den ihale aldı mı? İmamoğlu iddialarına cevap verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şirketinin İBB'den 400 milyon liralık ihale aldığı iddialarına sert cevap verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1 dakika oturup konuşmuşluğu olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 400 milyon liralık ihale aldığı yönündeki iddiaları sert sözlerle yalanlarken, sürekli iftiraya uğradığını söyledi.

400 MİLYON DOLARLIK İHALE İDDİASI

TV100 canlı yayınına konuk olan ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İBB iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liralık bir ihale gerçekleştirdiği iddiasını cevapladı.

İddiayı net bir dille yalanlayan Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış gibi gösteriliyor. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok" ifadelerini kullandı.

"YILLARCA TAŞLANDIM"

Daha önce bir canlı yayında AK Parti'ye oy verdiğini açıkladığı için medya tarafından yıllarca taşlandığını belirten Ilıcalı, "Şimdi de İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. Sürekli iftiralar atılıyor. Yönetici olduğum günden beri bu tarz suçlamalarla karşılaşıyorum" dedi.