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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı İBB'den ihale aldı mı? İmamoğlu iddialarına cevap verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şirketinin İBB'den 400 milyon liralık ihale aldığı iddialarına sert cevap verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1 dakika oturup konuşmuşluğu olmadığını söyledi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı İBB'den ihale aldı mı? İmamoğlu iddialarına cevap verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 10:31

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 400 milyon liralık ihale aldığı yönündeki iddiaları sert sözlerle yalanlarken, sürekli iftiraya uğradığını söyledi.

400 MİLYON DOLARLIK İHALE İDDİASI

TV100 canlı yayınına konuk olan ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İBB iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liralık bir ihale gerçekleştirdiği iddiasını cevapladı.

İddiayı net bir dille yalanlayan Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış gibi gösteriliyor. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok" ifadelerini kullandı.

"YILLARCA TAŞLANDIM"

Daha önce bir canlı yayında AK Parti'ye oy verdiğini açıkladığı için medya tarafından yıllarca taşlandığını belirten Ilıcalı, "Şimdi de İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. Sürekli iftiralar atılıyor. Yönetici olduğum günden beri bu tarz suçlamalarla karşılaşıyorum" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ACUN ILICALI ASLEN NERELİ?
İlk yılları Ailesi tarafından aslen Erzurum'un Aşkale ilçesinden olan Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde babasının müteahhitlik ve ticaret yaptığı Edirne'de doğdu.
ETİKETLER
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#acun ılıcalı
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