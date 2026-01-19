Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde ilk 8 mücadelesi

UEFA Avrupa Ligi coşkusu 7. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Sarı- lacivertliler saha avantajını kullanıp Aston Villa'yı mağlup etmenin planlarını yapıyor.

Son olarak Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde haftaya 12. sırada başladı.

Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de netleşti.

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Aston Villa UEFA Avrupa Ligi grup aşaması mücadelesi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyle: