Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde ilk 8 mücadelesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde 11 puanla 12. sırada yer alan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında kazanması halinde ilk 8 için avantaj sağlayacak. Peki, Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde ilk 8 mücadelesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 19:56

UEFA Avrupa Ligi coşkusu 7. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Sarı- lacivertliler saha avantajını kullanıp Aston Villa'yı mağlup etmenin planlarını yapıyor.

Son olarak Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde haftaya 12. sırada başladı.

Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de netleşti.

Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde ilk 8 mücadelesi

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Aston Villa UEFA Avrupa Ligi grup aşaması mücadelesi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde ilk 8 mücadelesi

FENERBAHÇE ASTON VİLLA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyle:

  • Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950,00 TL
  • Fenerıum Üst - M Üst A - I Blok: 1.800,00 TL
  • Fenerıum Üst - M Üst B - H Blok: 2.000,00 TL
  • Fenerıum Üst - M Üst C - G Blok: 2.350,00 TL
  • Fenerıum Üst - M Üst D - F Blok: 2.650,00 TL
  • Fenerıum Üst - M Üst E Blok: 2.850,00 TL
  • Fenerıum Alt - M Alt A - I Blok: 3.950,00 TL
  • Fenerıum Alt - M Alt B - H Blok: 4.550,00 TL
  • Fenerıum Alt - M Alt C - G Blok: 5.450,00 TL
  • Fenerıum Alt - M Alt Adidas D - F Blok: 6.200,00 TL
  • Fenerıum Alt E Blok – M Alt Adidas E Blok Vıp: 18.750,00 TL
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.