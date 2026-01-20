Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Editor
 Erdem Avsar

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi kim? Luis Godinho yönettiği maçlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Aston Villa'nın karşı karşıya geleceği mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Luis Godinho’nun kariyeri, yönettiği maçlar ve istatistikleri futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında yer aldı.

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi kim? Luis Godinho yönettiği maçlar
Haber Merkezi
20.01.2026
20.01.2026
Fenerbahçe ile Aston Villa, 22 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi kim? Luis Godinho yönettiği maçlar

Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

Dördüncü hakem görevini ise Fabio Verissimo üstlenecek.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 11 puanla 12. sırada, Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi kim? Luis Godinho yönettiği maçlar

GODİNHO FENERBAHÇE MAÇI YÖNETTİ Mİ?

Godinho, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Midtjylland maçını yönetmişti.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde görev alan Godinho, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası turnuvalarında VAR hakemi olarak da görev aldı.

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi kim? Luis Godinho yönettiği maçlar

LUIS GODINHO NERELI, KIMDIR?

Luis Godinho 18 Kasım 1985 tarihinde Portekiz Borba’da doğdu.

Godinho 2015-2016 sezonunda Portekiz Primeira Liga klasmanına dâhil edildi.

Tecrübeli hakem 2017 yılında FIFA kokartı almaya hak kazandı.

