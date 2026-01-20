Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi kim? Luis Godinho yönettiği maçlar

Fenerbahçe ile Aston Villa, 22 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

Dördüncü hakem görevini ise Fabio Verissimo üstlenecek.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 11 puanla 12. sırada, Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor.

GODİNHO FENERBAHÇE MAÇI YÖNETTİ Mİ?

Godinho, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Midtjylland maçını yönetmişti.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde görev alan Godinho, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası turnuvalarında VAR hakemi olarak da görev aldı.

LUIS GODINHO NERELI, KIMDIR?

Luis Godinho 18 Kasım 1985 tarihinde Portekiz Borba’da doğdu.

Godinho 2015-2016 sezonunda Portekiz Primeira Liga klasmanına dâhil edildi.

Tecrübeli hakem 2017 yılında FIFA kokartı almaya hak kazandı.