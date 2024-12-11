Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

11 Aralık 2024 18:28 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 20:22

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. İspanyol takım 5. ve 45. dakikalarda Inaki Williams'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanan taraf oldu.

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UEFA​ Avrupa Ligi​ 6. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe​, Athletic Bilbao​ ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao, 5. ve 45. dakikalarda Inaki Williams'ın attığı gollerle Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

5'⚽Samet Akaydın kaleci Livakovic'e verdiği pas kısa düştü. Topla buluşan Inaki Williams hata yapmadı ve topu filelere gönderdi. Fenerbahçe maçta 1-0 geriye düştü.

8'🚫İsmail Yüksek şutunda topu auta gönderdi.

28'🚫Guruzeta, Livakovic'le karşı karşıya kaldı. Hırvat kaleci şutu çıkardı.

42'🚫Mert Müldür'ün ceza sahası dışından çektiği şut direğin dibinden dışarı gitti.

45'⚽Inaki Williams sağ çaprazdan vurduğu şut kaleci Livakovic'in kapattığı yerden filelerle buluştu. Maçta durum 2-0 oldu.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

63'🚫Sancet'in ceza sahası yayından çektiği şut direğin üstünden dışarı çıktı.

68'🚫Tadic'in ortasında Dzeko'nun vuruşu kaleci Agirrezabala'da kaldı.

69'🔴Mert Müldür çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90'⏹ Maç sona erdi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemedi.

Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat da Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 1 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla sahalara döndü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım'da oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, sonraki 3 lig ve bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev alamamıştı.

BAKAN BAK VE UEFA BAŞKANI CEFERİN DE MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı de statta takip etti.

Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Atletich Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta