Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına Bosnalı hakem
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. zorlu mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek.
Yeni formatıyla 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçta 8 puan toplayarak 15'inci sırada yer alan Fenerbahçe, 6. haftada zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sarı lacivertliler, 11 Aralık Çarşamba günü İspanyol takımı Athletic Bilbabo'yu ağırlayacak. Temsilcimizin turnuvadaki kaderini yakından ilgilendirecek maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.
Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.
Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Öte yandan Fenerbahçe Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.