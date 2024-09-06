Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna yazmıştı! Rusya'dan Samet Akaydin'e talip var

06 Eylül 2024 05:17 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 05:19

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'e sürpriz talip çıktı. Rus ekibi Lokomotiv Moskova, geçen sezonu Yunanistan'da kiralık geçiren milli oyuncuyla yakından ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için, Akaydin'i kadrosuna dahil etmişti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna yazdığı Samet Akaydin'e talip çıktı. iddialara göre, Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR

Fenerbahçe yönetimi ise Akaydin'e gelen tekliflere şu ana kadar sıcak bakmadı. Savunma rotasyonunu güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, Akaydin'i takımda tutmak için direncini sürdürüyor. Jose Mourinho, 30 yaşındaki stoperi UEFA kadrosunda da görmek istiyor.

Bilindiği üzere, sezon başında da bazı Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe, oyuncusunu kadrosunda tutmayı başarmıştı.

SAMET AKAYDİN'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Panathinaikos'ta geçiren Akaydin, kariyerinde çıktığı 334 maçta 21 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca milli formayla 10 maçta forma giyen Akaydin, çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Milli oyuncu, 2022-23 sezonunun devre arası Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euroya sarı - lacivertlilere katıldı.