Fenerbahçe, B planını kurdu! Manchester City'nin kapısı çalındı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho her ne kadar "Fenerbahçe Avrupa Ligi takımı" açıklaması yapsa da Şampiyonlar Ligi hedefinden de vazgeçmiş değil.

Portekizli teknik adam, Devler Ligi seviyesinde tecrübeli ve üst düzey bir kaleci talebi sonrası yönetim de çalışmalarını hızlandırdı.

Oyunun geriden kurulumuna ekstra önem veren Mourinho'nun isteği doğrultusunda listeye giren son isim Manchester City'den Stefan Ortega oldu.

FENERBAHÇE'NİN B PLANI: ORTEGA

Daha önce Galatasaray'ın da radarında olan Ederson için temasa geçen sarı-lacivertliler, B planı olarak City'nin 32 yaşındaki Alman kalecisi için de temasa başladı.

Tecrübeli eldiven için 3-4 milyon Euro aralığında bir teklif sunulacak.

Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Ortega, Manchester City'de haftalık 105 bin, aylık 420 bin Euro kazanıyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak biliniyor.