Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 mağlup etti!

15 Aralık 2024 18:10 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 21:07

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım 3-1'lik skorla galibiyet elde ederken, Dzeko ve En-Nesyri(2)'nin golleriyle sonuca ulaştı. Başakşehir'de ise Piatek golü kaydetti.

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'in 16. hafta maçında Başakşehir​'i evinde konuk etti.

Ülker Stadyumu​'nda oynanan maçta Fenerbahçe 41. dakikada Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda ise Başakşehir 59. dakikada Piatek ile skoru 1-1'e getirse de ev sahibi 74. dakikada En Nesyri ile tekrar öne geçti.

90. dakikada tekrar En-Nesyri sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Hatayspor 1-1 Göztepe

Antalyaspor 2-0 Kayserispor

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

2'🚫Başakşehir Miguel Crespo ile golü buldu. Fakat ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı.

26'🚫Osayi Samuel'in indirdiği topa gelişine vuran Dzeko gole çok yaklaştı.

27'🚫Oğuz Aydın sert şutunda çerceveyi bulamadı. Top yandan auta çıktı.

38'🚫Çağlar Söyüncü kafa vuruşunda kaleciyi geçemedi.

42'⚽Szymanski'nin pasında Edin Dzeko ceza sahasına girerken çektiği şutta topu filelere göndermeyi başardı.

45'🔴Ba, Dzeko'ya kafa vurdu ve VAR'a giden hakem futbolcuya direk kırmızı kart gösterdi.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

48'🚫İrfan Can Kahveci sağ çaprazdan vurduğu top yandan auta gitti.

59'⚽Piatek ceza sahasına gelen topta son dokunuşu yaparak maça eşitliği getirdi.

74'⚽Tadic'in sağ kanattan açtığı ortaya En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Fenerbahçe maçta tekrar öne geçti.

76'🚫Piatek, Fenerbahçe savunmasının hatasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Piatek müsait pozisyonda topu auta yolladı.

90'⚽Kostic'in ortasında En-Nesyri ile 3. golü buldu.

90'⏹ Maç sona erdi.

LİVAKOVİC DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşma 0-0'lık skorla devam ederken Hırvat kaleci Livakovic kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Livakovic oyundan çıkarak yerini genç kaleci Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlığı süresince ligde Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag müsabakalarında takımını yalnız bırakmıştı.

Son oynanan Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olurken, RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 5 maç sonra 11'e döndü.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dzeko.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Crespo, Kemen, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçta Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Reşat Onur Coşkunses görev alacak.