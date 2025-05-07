Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı. Sahada ısınma ve hız çalışmaları sonrası futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Jayden Oosterwolde, yapılan tüm çalışmalara katıldı. Ligde son iki maçta kadroda yer almayan Allan Saint-Maximin’in tedavi süreci ise devam etti. Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir maçı için hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.