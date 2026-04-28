Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul kararı resmen duyuruldu ve seçim takvimi açıklandı. Başkanlık yarışına dair gelişmeler de bu kararın ardından hız kazandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe başkan adayları kimler? 3 isim adaylık için gündemde Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararını duyurarak seçim takvimini 6-7 Haziran olarak belirledi ve başkanlık yarışı için adaylıklar gündeme geldi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla olağanüstü seçimli genel kurul tarihini 6-7 Haziran olarak belirledi. Sarı-lacivertli camiada uzun süredir gündemde olan seçim süreci, bu kararın ardından netlik kazanırken, kulüp üyeleri yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Mevcut başkan Sadettin Saran, seçim kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede sezon içerisinde bazı adımların şampiyonluk yarışına zarar vermemesi adına ertelendiğini belirtti. Gelinen noktada sürecin daha fazla uzatılmayacağını ifade eden Saran, kulübün menfaatleri doğrultusunda bu kararın alındığını aktardı.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe’de seçim kararının ardından başkanlık yarışına ilişkin isimler de gündeme gelmeye başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre üç ismin ön plana çıktığı ve bu isimlerin kısa süre içerisinde resmi adaylık açıklamalarını yapmasının beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesi Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi başkanlık için adı geçen isimler arasında yer alıyor. Seçim sürecinde adaylıkların resmiyet kazanmasıyla birlikte yarışın şekillenmesi bekleniyor.

SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Mevcut başkan Sadettin Saran’ın seçimde aday olup olmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Saran, yaptığı açıklamalarda görevi bırakmanın da sorumluluk gerektirdiğini vurgularken, kulübün çıkarlarının her şeyin önünde olduğunu dile getirdi.

Görev süresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saran, şampiyonluk hedefiyle başladığı süreçte gelinen noktayı işaret ederek, görevi devretse dahi kulübün yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Aday olmaması halinde Saran’ın görev süresi, kulüp tarihindeki en kısa başkanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.