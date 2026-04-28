Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe başkan adayları kimler? 3 isim adaylık için gündemde

Fenerbahçe başkan adayları, 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi muhtemel isimler ile konuşulmaya devam ediyor. Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla birlikte kulübün geleceğini şekillendirecek kritik bir süreç başladı. Seçim tarihinin netleşmesinin ardından kulislerde hareketlilik artarken, mevcut yönetimin tutumu ve adaylık açıklamaları camiada yakından takip ediliyor. Başkanlık yarışına ilişkin gelişmeler, kulübün mali yapısı ve sportif hedefleriyle birlikte değerlendirilirken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların artması bekleniyor. Fenerbahçe başkan adayları kimler? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi muhtemel adaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe başkan adayları kimler? 3 isim adaylık için gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 22:05

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli kararı resmen duyuruldu ve seçim takvimi açıklandı. Başkanlık yarışına dair gelişmeler de bu kararın ardından hız kazandı.

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararını duyurarak seçim takvimini 6-7 Haziran olarak belirledi ve başkanlık yarışı için adaylıklar gündeme geldi.
Fenerbahçe başkan adayları 2026! Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin başkanlık için adı geçen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.
Mevcut başkan Sadettin Saran'ın seçimde aday olup olmayacağına dair belirsizlik sürüyor.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla olağanüstü seçimli genel kurul tarihini 6-7 Haziran olarak belirledi. Sarı-lacivertli camiada uzun süredir gündemde olan seçim süreci, bu kararın ardından netlik kazanırken, kulüp üyeleri yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Mevcut başkan , seçim kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede sezon içerisinde bazı adımların şampiyonluk yarışına zarar vermemesi adına ertelendiğini belirtti. Gelinen noktada sürecin daha fazla uzatılmayacağını ifade eden Saran, kulübün menfaatleri doğrultusunda bu kararın alındığını aktardı.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe’de seçim kararının ardından başkanlık yarışına ilişkin isimler de gündeme gelmeye başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre üç ismin ön plana çıktığı ve bu isimlerin kısa süre içerisinde resmi adaylık açıklamalarını yapmasının beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesi Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi başkanlık için adı geçen isimler arasında yer alıyor. Seçim sürecinde adaylıkların resmiyet kazanmasıyla birlikte yarışın şekillenmesi bekleniyor.

SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Mevcut başkan Sadettin Saran’ın seçimde aday olup olmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Saran, yaptığı açıklamalarda görevi bırakmanın da sorumluluk gerektirdiğini vurgularken, kulübün çıkarlarının her şeyin önünde olduğunu dile getirdi.

Görev süresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saran, şampiyonluk hedefiyle başladığı süreçte gelinen noktayı işaret ederek, görevi devretse dahi kulübün yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Aday olmaması halinde Saran’ın görev süresi, kulüp tarihindeki en kısa başkanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

ETİKETLER
#Futbol
#genel kurul
#sadettin saran
#Fenerbahçe Seçimi
#Başkan Adayları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.