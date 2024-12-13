Fenerbahçe Başkanı Ali Koç peş peşe gelen mağlubiyetlerden sonra ilk tepkiyi verdi!

13 Aralık 2024 18:44 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 19:36

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ve Avrupa Kupası'nda Athletic Bilbao mağlubiyeti sonrası takımla bir araya geldi. Başkan Koç, Samandıra’da yaptığı toplantıda teknik direktör José Mourinho ve takıma moral konuşması yaptı.

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao​'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Öncesinde de Beşiktaş derbisinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yönetim, taraftarlar tarafından istifaya çağırıldı.

MOURİNHO: TARAFTARI ASLA ELEŞTİRMEM!

Maçın ardından taraftarın istifa ve tepki çağrıları hakkında açıklamalarda bulunan dünya ünlü teknik direktör Mourinho​, "Taraftarların tepkisi hakkında hiçbir yorum yapamam. Taraftarlar taraftarlardır. Onlar bu kulübün temeli, bel kemiğidir. Ben bu kulübün bir hizmetçisiyim dolayısıyla onları asla eleştiremem. Tekrarlıyorum. Biz bir hata yaptık, bu hatayı biz yaptık ve bu hata da maça mâl oldu. Ama bu hatayı yapan bizdik" dedi.

ALİ KOÇ'TAN HOCAYA VE TAKIMA MORAL KONUŞMASI

Bugün Samandıra'da takımla buluşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, moral konuşması gerçekleştirdi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, toplantıya Sportif Direktör Mario Branco da katıldı. Koç burada yaptığı konuşmada, oyunculardan kafalarını kaldırıp bir an önce toparlanarak, önlerindeki maçlarda kayıp puanları telafi etmelerini istedi.