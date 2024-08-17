Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırı anının en net görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçının ikinci yarısında deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçe taraftarları için saha kenarından oyun alanına girerken Göztepe tribünlerinden madde yağdı. Taraftar olduğu düşünülen bir kişi tarafından arkasından yumruklu saldırıya uğrayan Koç'un yere düştüğü anların en net görüntüsü saniye saniye kaydedildi.
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ikinci yarısında tribüne saha kenarından girmek isterken ev sahibi tribünlerin saldırısına uğradı.
ALİ KOÇ ARKASINDAN YUMRUKLANDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçı tribüne giremeyen Fenerbahçe taraftarlarına destek vermek amacıyla deplasman tribününde izlemeye karar verdi. Güvenlik önlemleri eşliğinde tribünden ayrılıp oyuncuların soyunma odasına yönelen Koç, tribünlerden saldırıya uğradı.
Tribünden çekilen görüntülerde Koç'a arkadan yumruk atıldığı an saniye saniye kaydedildi.
Hakem Kadir Sağlam, saldırı esnasında oyunu durdururken Koç'un sahayı terk etmesiyle müsabaka kaldığı yerden devam etti.
OLAYLI MAÇ BERABERE BİTTİ
Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler ikinci yarıda ev sahibi takımın gollerine engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti.