Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert tepki: Kim şampiyon yapmayacak, açıkla!

15 May 2024 13:34 - Güncelleme : 15 May 2024 14:08

Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenliyor.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim tek derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Türkiye'nin Kuva-yi Milliyesi Fenerbahçe'dir. 15 Temmuz'a giderken FETÖ yara almıştır. Karşılarına sarı-lacivertli duvar çıkmıştı. Birlik olmalıyız.

"FENERBAHÇE'DE PARA SORUN OLMAZ!"

"Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar.

Fenerbahçe'de bazı şeyler yolunda gitmediği için aday oldum. Futbol takımını üzülerek takip ettim.

"HER ŞEYİN ANLAŞMASI YAPILDI"

"1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle."

Ben Fenerbahçe’nin başında olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar dedi. Bizi kim şampiyon yapmayacak? İktidar mı? Devlet mi? Ben Atatürkçüyüm, laikçiyim, cumhuriyetçiyim. Ben 3 sene için gelmek istiyorum. 72 yaşındayım artık.

MOURİNHO AÇIKLAMASI

Jose Mourinho ile yüz yüze konuştum fakat basın bir acayip. Biz daha para konuşmadık. Basın çok değişmiş. İkna oldu ama şartları konuşuyoruz. Adam Arabistan'a gitmiyor paraya ihtiyacı yok. İsterlerse şu an ki yönetime yardımcı oluruz. Gitsenler alsınlar.

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