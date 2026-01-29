Fenerbahçe Beko Anadolu Efes EuroLeague maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kategoriler
Basketbol Avrupa Ligi'nin EuroLeague’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, 23 maçta 16 galibiyet elde ederken 7 de mağlubiyet yaşadı.
Lacivert-beyazlılar ise oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez rakip olacak.
EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip galip tamamladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 29 Ocak Perşembe günü bu akşam saat 20.45'te başlayacak.
THY EuroLeague'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.