Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maç skoru kaç kaç? Euroleague’de farklı galibiyet

EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte son 16 maçta 14, toplamda ise 17’nci galibiyetini aldı.

Anadolu Efes ise üst üste dokuzuncu kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, Tarık Biberovic ve Baldwin'in üst üste kaydettiği sayılarla farkı 17 sayıya kadar çıkardı ve ilk periyodu 25-8 önde bitirdi.

Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 39-25 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen Sarı-lacivertliler, son bölüme ise 61-39 önde girdi.

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Tarık Biberovic 10, Colson, Melli 5, Birch 2, De Colo 12, Jantunen 6, Metecan Birsen 8, Bacot 3, Baldwin 8, Onuralp Bitim 3 sayı

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dozier 9, David Mutaf 2, Ercan Osmani, Poirier 4, Şehmus Hazer 7, Lee 19, Smits 2, Dessert 6, Swider 9, Erkan Yılmaz, Jones 2 sayı.