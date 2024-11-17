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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 23:33 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:34
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes&#039;i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol​ Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko​, konuk ettiği Anadolu Efes​'i 86-72 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6 üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla yıldızlaştığı ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, 25. dakikada ev sahibi ekibin 59-43 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 üstün girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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