Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yendi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6 üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla yıldızlaştığı ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.
İkinci periyoda Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.
İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, 25. dakikada ev sahibi ekibin 59-43 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 üstün girdi.
Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.