Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta ertelenen müsabakasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 85-72 mağlup etmeyi başardı.
Bu skorla siyah-beyazlı ekip, normal sezonu ligde 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle noktaladı.
Bir karşılaşması eksik bulunan Fenerbahçe ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertli takım, normal sezondaki son maçında 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 26-9 üstün tamamladı.
Karşılıklı sayılarla geçen ikinci periyotta farkı daha da artıran Beşiktaş GAİN, soyunma odasına 49-28 önde girdi.
Dengede geçen üçüncü çeyreği Beşiktaş, 65-52 üstünlükle tamamladı.
Final bölümünde bulduğu kritik sayılarla farkı tekrar açan Beşiktaş, parkeden 85-72 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko: Zagars 8, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 5, Melli 12, Birch 7, Metecan Birsen 7, Baldwin 8, Boston 2, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim 11, Jantunen 4
Beşiktaş GAİN: Dotson 14, Anthony Brown 8, Lemar 12, Morgan 9, Sertaç Şanlı 5, Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 3, Thomas, Zizic 10