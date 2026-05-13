Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe Beko ise ligdeki 5. mağlubiyetini alırken, normal sezondaki son maçını 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji deplasmanında oynayacak.

Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 26-9, devreyi 49-28, üçüncü çeyreği ise 65-52 önde bitirdi.

Fenerbahçe Beko'da en skorer oyuncular 12'şer sayıyla Melli ve Onuralp Bitim oldu.