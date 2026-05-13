Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç?

Basketbol Süper Ligi’nin 29. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Beşiktaş GAİN’e 85-72 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibini deplasmanda 5 yıl aradan sonra yenmeyi başarırken, Fenerbahçe ise ikili averaj üstünlüğünü elinde tuttu. Son haftada Bahçeşehir Koleji karşısında galip gelmesi halinde liderliği alacak olan sarı-lacivertliler, mağlubiyet durumunda zirveyi Beşiktaş’a bırakacak.

Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.
Bu sonuçla Beşiktaş GAİN normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.
Fenerbahçe Beko ise ligdeki 5. mağlubiyetini alırken, normal sezondaki son maçını 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji deplasmanında oynayacak.
Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 26-9, devreyi 49-28, üçüncü çeyreği ise 65-52 önde bitirdi.
Fenerbahçe Beko'da en skorer oyuncular 12'şer sayıyla Melli ve Onuralp Bitim oldu.
Beşiktaş GAİN'de ise Mathews 16, Dotson 14 ve Lemar 12 sayıyla öne çıktı.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 26-9 üstün tamamladı.

Karşılıklı sayılarla geçen ikinci periyotta farkı daha da artıran Beşiktaş GAİN, soyunma odasına 49-28 önde girdi.

Dengede geçen üçüncü çeyreği Beşiktaş, 65-52 üstünlükle tamamladı.

Final bölümünde bulduğu kritik sayılarla farkı tekrar açan Beşiktaş, parkeden 85-72 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: Zagars 8, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 5, Melli 12, Birch 7, Metecan Birsen 7, Baldwin 8, Boston 2, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim 11, Jantunen 4

Beşiktaş GAİN: Dotson 14, Anthony Brown 8, Lemar 12, Morgan 9, Sertaç Şanlı 5, Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 3, Thomas, Zizic 10

