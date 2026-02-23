Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain maçı kaç kaç bitti Türkiye Kupasını kim kazandı?

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle karşılık veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

TÜRKİYE KUPASINI KİM KAZANDI?

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük elde etti: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) çıkaran sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar yükseltti: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine yanıt veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden sağlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi. Üstünlüğünü final periyodunda da devam ettiren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.