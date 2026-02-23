Menü Kapat
 Erdem Avsar

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain maçı kaç kaç bitti Türkiye Kupasını kim kazandı?

Fenerbahçe Beko, 40. Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş GAIN'i 91-74 yenerek kupayı müzesine 10. kez götürdü. Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı bildi. İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya oynadı. Peki, Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain maçı kaç kaç bitti Türkiye Kupasını kim kazandı?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain maçı kaç kaç bitti Türkiye Kupasını kim kazandı?
23.02.2026
23.02.2026
00:30

40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle karşılık veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain maçı kaç kaç bitti Türkiye Kupasını kim kazandı?

TÜRKİYE KUPASINI KİM KAZANDI?

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük elde etti: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) çıkaran sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar yükseltti: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine yanıt veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden sağlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi. Üstünlüğünü final periyodunda da devam ettiren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.

#Basketbol
#Spor
