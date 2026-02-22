Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım sürüyor. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Dörtlü finalde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u, Beşiktaş GAİN ise Anadolu Efes'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra kazandı. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü. 1971, 1973, 2011 ve 2025'te ikinci olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Peki, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası final maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele A Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.