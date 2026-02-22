Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
 22.02.2026

Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko dörtlü finalde Türk Telekom'u yenerek adını finale yazdırdı. Beşiktaş GAİN ise Anadolu Efes'i mağlup ederek final bileti kazanan ilk takım olmuştu. Peki, Beşiktaş GAİN- Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda?
Haber Merkezi
22.02.2026
22.02.2026
saat ikonu 17:28

Beşiktaş GAİN- maçı için geri sayım sürüyor. Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, 'nda karşı karşıya gelecek. Dörtlü finalde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u, Beşiktaş GAİN ise Anadolu Efes'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra kazandı. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü. 1971, 1973, 2011 ve 2025'te ikinci olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Peki, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası final maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele ekranından canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#sinan erdem spor salonu
#A Spor
#Beşiktaş Gaİn
#Basketbol Türkiye Kupası
#Spor
