Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u devirdi! Sarı-lacivertlilerden 20. galibiyet

EuroLeague'de 28. hafta maçları oynandı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, 28. hafta maçında deplasmanda başantrenörlüğünü A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da başantrenörü olan Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oldu.

Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk çeyreğini 25-19'luk skorla önde tamamladı. Maçın ikinci çeyreğinde ev sahibi Panathinaikos oyun üstünlüğünü ele geçirirken devre arasına önde giren taraf 42-41'lik skorla Yunanistan temsilcisi oldu.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, son periyoda 62-56 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde ise Fenerbahçe Beko geri dönüşe imza attı. Rakibine fazla fırsat vermeyen ve rakip potada etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 85-83 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko, skorda 83-83 eşitlik varken Baldwin'in son saniye basketiyle maçı 2 sayı farkla kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

FENERBAHÇE BEKO'DAN 20. GALİBİYET

EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 7 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürüyor.

Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle EuroLeague'de 9. sırada yer alıyor.