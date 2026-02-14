Menü Kapat
Spor
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u devirdi! Sarı-lacivertlilerden 20. galibiyet

EuroLeague'de 28. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, 28. haftada deplasmanda karşılaştığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 85-83 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla EuroLeague'deki 20. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u devirdi! Sarı-lacivertlilerden 20. galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 10:28

'de 28. hafta maçları oynandı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 28. hafta maçında deplasmanda başantrenörlüğünü A Milli Erkek Takımı'nın da başantrenörü olan 'ın yaptığı Yunanistan ekibi 'a konuk oldu.

Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk çeyreğini 25-19'luk skorla önde tamamladı. Maçın ikinci çeyreğinde ev sahibi Panathinaikos oyun üstünlüğünü ele geçirirken devre arasına önde giren taraf 42-41'lik skorla Yunanistan temsilcisi oldu.

Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u devirdi! Sarı-lacivertlilerden 20. galibiyet

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, son periyoda 62-56 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde ise Fenerbahçe Beko geri dönüşe imza attı. Rakibine fazla fırsat vermeyen ve rakip potada etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 85-83 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko, skorda 83-83 eşitlik varken Baldwin'in son saniye basketiyle maçı 2 sayı farkla kazandı.

Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u devirdi! Sarı-lacivertlilerden 20. galibiyet

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

FENERBAHÇE BEKO'DAN 20. GALİBİYET

EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 7 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürüyor.

Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u devirdi! Sarı-lacivertlilerden 20. galibiyet

Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle EuroLeague'de 9. sırada yer alıyor.

#Basketbol
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#panathinaikos
#ergin ataman
#euroleague
#Spor
