Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u devirdi! Sarı-lacivertlilerden 20. galibiyet

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
EuroLeague'de 28. hafta maçları oynandı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, 28. hafta maçında deplasmanda başantrenörlüğünü A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da başantrenörü olan Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oldu.
Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk çeyreğini 25-19'luk skorla önde tamamladı. Maçın ikinci çeyreğinde ev sahibi Panathinaikos oyun üstünlüğünü ele geçirirken devre arasına önde giren taraf 42-41'lik skorla Yunanistan temsilcisi oldu.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, son periyoda 62-56 önde girdi.
Karşılaşmanın son çeyreğinde ise Fenerbahçe Beko geri dönüşe imza attı. Rakibine fazla fırsat vermeyen ve rakip potada etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 85-83 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko, skorda 83-83 eşitlik varken Baldwin'in son saniye basketiyle maçı 2 sayı farkla kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 7 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürüyor.
Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle EuroLeague'de 9. sırada yer alıyor.