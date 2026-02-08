Fenerbahçe Beko Galatasaray MCT Technic maç sonucu kaç kaç? Potadaki derbi Fenerbahçe’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi.

Maça iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 13-2 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde kontrolünü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna hücumda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 1 sayıya kadar düşürdü ve soyunma odasına 33-32 Galatasaray MCT Technic üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya karşılaşmada ilk kez öne geçerek (34-33) başladı.

Karşılıklı sayılarla süren çeyreğin son dakikalarında art arda üçlükler bulan misafir takım, final periyoduna 57-52 önde girdi.

Maçın son hücumunu kullanan Fenerbahçe Beko, Baldwin ile sayıyı buldu ve parkeden 79-77 galip ayrıldı.