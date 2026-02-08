Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Fenerbahçe Beko Galatasaray MCT Technic maç sonucu kaç kaç? Potadaki derbi Fenerbahçe’nin

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Beko Galatasaray MCT Technic maç sonucu kaç kaç? Potadaki derbi Fenerbahçe’nin
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 19:22

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide , ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi.

Maça iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 13-2 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde kontrolünü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko Galatasaray MCT Technic maç sonucu kaç kaç? Potadaki derbi Fenerbahçe’nin

Mücadelenin ikinci periyoduna hücumda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 1 sayıya kadar düşürdü ve soyunma odasına 33-32 Galatasaray MCT Technic üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya karşılaşmada ilk kez öne geçerek (34-33) başladı.

Fenerbahçe Beko Galatasaray MCT Technic maç sonucu kaç kaç? Potadaki derbi Fenerbahçe’nin

Karşılıklı sayılarla süren çeyreğin son dakikalarında art arda üçlükler bulan misafir takım, final periyoduna 57-52 önde girdi.

Maçın son hücumunu kullanan Fenerbahçe Beko, Baldwin ile sayıyı buldu ve parkeden 79-77 galip ayrıldı.

ETİKETLER
#Basketbol
#Basketbol
#süper lig
#Fenerbahçe Beko
#derbi
#Galatasaray MCT Technic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.