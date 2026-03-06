Fenerbahçe Beko Monaco maç skoru kaç kaç? 1 maç eksiğe rağmen lider

Fenerbahçe Beko ile Monaco, EuroLeague'in 30. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 88-70 kazanan temsilcimiz, 1 maç eksik olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda iki takım da agresif savunma yaparak başladı. Silva ve Colson ile peş peşe sayılar bulan sarı-lacivertliler, farkı çift haneye taşıdı: 34-24. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-36'lık avantajla gitti.

İkinci devre de ilk yarıdaki gibi karşılıklı basketlerle başladı. Dış atışlarda da isabetli olan Fenerbahçe Beko, son periyoda 66-52 önde başladı.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Monaco ekibi oldu. Ancak son bölümde Monaco'nun farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 88-70 zaferle ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 9. kez galip gelen lider Fenerbahçe Beko, toplamda ise 29 maç sonunda 22. galibiyetini hanesine yazdırdı. Monaco ise 30. maçında 14. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, De Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey Beş faulle oyundan çıkan: Dk. 37.31 Theis (Monaco)

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-36

3. Periyot: 66-52