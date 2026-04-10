SON DAKİKA!
Fenerbahçe Beko Real Madrid maç skoru kaç kaç? EuroLeague’de arka arkaya 5. Mağlubiyet

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 37. haftasında sahasında ağırladığı Real Madrid Baloncesto’ya 74-69 mağlup oldu. Daha önce Olympiacos B.C. ve Valencia Basket de son 6’yı garantileyen takımlar arasına girmişti. Sarı-lacivertli ekip, sezonun son haftasında elde edeceği sonucun ardından play-off etabındaki rakibini bekleyecek.

Fenerbahçe Beko Real Madrid maç skoru kaç kaç? EuroLeague’de arka arkaya 5. Mağlubiyet
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 01:08
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 01:10

, normal sezonun tamamlanmasına bir hafta kala ’de kritik bir başarı elde etti. İstanbul temsilcisi, sahasında ’e 74-69 yenilmesine karşın ilk 6 sıradaki yerini koruyarak doğrudan hakkı kazandı. Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de 37. hafta karşılaşmaları oynanırken, Fenerbahçe Beko’nun sıralamasını belirleyen yalnızca kendi mücadelesi olmadı. Günün diğer önemli maçında Panathinaikos B.C. AKTOR, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Valencia Basket’i 102-84 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko Real Madrid maç skoru kaç kaç? EuroLeague’de arka arkaya 5. Mağlubiyet

Ülker ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşma dengeli bir tempoyla başladı. Fenerbahçe Beko, önce Tucker ardından Melli’nin sayılarıyla ilk periyodu 21-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili giren Fenerbahçe Beko, Silva, Boston ve Baldwin’in art arda bulduğu basketlerle 8-2’lik seri yakalayarak iki dakikalık bölümde skoru 29-21’e taşıdı. Ancak sarı-lacivertliler devre arasına 40-34 geride girdi.

Üçüncü periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko farkı 2 sayıya indirdi. Boston, Melli ve Baldwin’in katkısıyla 12-0’lık seri bulan sarı-lacivertli takım, final periyoduna 58-54 önde girmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko Real Madrid maç skoru kaç kaç? EuroLeague’de arka arkaya 5. Mağlubiyet

Son çeyrekte her iki ekip de sert savunma sergiledi. İlk beş dakikalık bölüm 62-62 eşitlikle geçilirken, mola dönüşünde Real Madrid Hezonja ve Campazzo’nun basketleriyle bitime 1 dakika kala 66-72 üstünlük sağladı. İspanyol temsilcisi mücadeleden 74-69’luk galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko art arda beşinci mağlubiyetini aldı.

