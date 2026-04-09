Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara geliyor

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda Real Madrid ile oynayacağı maçın yayın bilgileri belli oldu. THY EuroLeague’de normal sezonun son haftalarına girilirken, Fenerbahçe Beko ile Real Madrid kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak mücadele, play-off sıralamasını doğrudan etkileyecek öneme sahip. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadelede iki ekip de normal sezonun bitimine iki hafta kala önemli bir virajda parkede olacak. Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Real Madrid canlı maç yayın detayları…

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 20:25

2025-2026 sezonunda heyecan son haftalara taşındı.

EuroLeague 2025-2026 sezonunda play-off yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki mücadele bu akşam saat 20.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, 36 maç sonunda 23 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko Real Madrid hangi kanalda? Real Madrid ise aynı süreçte 22 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko Real Madrid canlı izle! Fenerbahçe Beko, iç sahada 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, EuroLeague'de son 4 maçını kaybetti.
Real Madrid'in deplasman karnesi 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet şeklinde.
Karşılaşmanın hakem üçlüsü Robert Lottermoser, Olegs Latisevs ve Marcin Kowalski.
FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD ( TAKIMI) PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 36 maçın ardından 23 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun tamamlanmasına iki hafta kala sıralamadaki yerini koruma mücadelesi veriyor. Özellikle üst sıralarda yer alan takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, bu karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.

Real Madrid ise aynı süreçte 22 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi, sıralamada üst basamaklara çıkabilmek için kritik bir deplasmana geliyor. Bu karşılaşmadan alınacak sonuç, hem play-off eşleşmelerini hem de sıralamadaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD (BASKETBOL TAKIMI) İSTATİSTİKLERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, iç sahada oynadığı maçlarda 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. İstanbul’daki performansıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, bu avantajı kullanarak son haftalardaki kayıpları telafi etmek istiyor. Ancak ekip, EuroLeague’de oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve son olarak deplasmanda Hapoel IBI Tel Aviv’e 95-80 yenildi.

Real Madrid cephesinde ise deplasman karnesi öne çıkıyor. İspanyol ekibi, dış sahada oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Dalgalı sonuçlar alan Real Madrid, kalan haftalarda alacağı galibiyetlerle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için parkede olacak.

FENERBAHÇE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakem üçlüsü ise Robert Lottermoser, Olegs Latisevs ve Marcin Kowalski olarak belirlendi.

