Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara geliyor

EuroLeague 2025-2026 sezonunda heyecan son haftalara taşındı. Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki mücadele, play-off yarışını yakından ilgilendiriyor.

Özetle

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD (BASKETBOL TAKIMI) PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 36 maçın ardından 23 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun tamamlanmasına iki hafta kala sıralamadaki yerini koruma mücadelesi veriyor. Özellikle üst sıralarda yer alan takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, bu karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.

Real Madrid ise aynı süreçte 22 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi, sıralamada üst basamaklara çıkabilmek için kritik bir deplasmana geliyor. Bu karşılaşmadan alınacak sonuç, hem play-off eşleşmelerini hem de sıralamadaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD (BASKETBOL TAKIMI) İSTATİSTİKLERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, iç sahada oynadığı maçlarda 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. İstanbul’daki performansıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, bu avantajı kullanarak son haftalardaki kayıpları telafi etmek istiyor. Ancak ekip, EuroLeague’de oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve son olarak deplasmanda Hapoel IBI Tel Aviv’e 95-80 yenildi.

Real Madrid cephesinde ise deplasman karnesi öne çıkıyor. İspanyol ekibi, dış sahada oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Dalgalı sonuçlar alan Real Madrid, kalan haftalarda alacağı galibiyetlerle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için parkede olacak.

FENERBAHÇE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakem üçlüsü ise Robert Lottermoser, Olegs Latisevs ve Marcin Kowalski olarak belirlendi.