Fenerbahçe Beko TOFAŞ maç skoru kaç kaç? Galibiyet sayısını 14'e yükseltti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Tofaş'ı ağırladı.
Sarı-lacivertliler, Tofaş karşısında parkeden 90-82 kazanan taraf oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 14'e çıkardı.
Tofaş ise 8'inci kez yenildi.
Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10
TOFAŞ: Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9
1. Periyot: 19-23
Devre: 45-38
3. Periyot: 68-59