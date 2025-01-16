Fenerbahçe Beko TYH Euroleague'de seriye bağladı! Sırbistan'da zafer

16 Ocak 2025 07:08 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:31

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasındaki ilk sınavında zorlu Kızılyıldız deplasmanından zaferle çıktı. Nigel Hayes-Davis 27 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

THY EuroLeague​'in 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Sırbistan​ ekibi Kızılyıldız​'ı deplasmanda 96-91 mağlup etti. Böylece çift maç haftasının ilk ayağından zaferle ayrılan temsilcimiz ayrıca bu kulvarda üst üste 3'üncü galibiyetini elde etmiş oldu. Nigel Hayes-Davis kaydettiği 27 sayıyla kritik zaferde önemli katkı verdi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Kızılyıldız ise 9. mağlubiyetini temsilcimiz karşısında aldı.

4 MAÇLIK SIRP HEGEMONYASI BİTTİ

Fenerbahçe​ Beko​, bu galibiyetle aynı zamanda Kızılyıldız'a karşı kötü bir seriyi de sonlandırmış oldu. İki takım arasında oynana son 4 maçı kazanan Sırp ekibi bu kez parkeden başı eğik ayrılan taraf oldu.

İki ekibin bu sezon İstanbul’daki ilk karşılaşmada da sarı-lacivertli ekibimiz, rakibine 76-57’lik skorla mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Kızılyıldız’ı en son 10 Kasım 2022’de evinde 93-79’luk sonuçla devirmişti.

SIRADA ZALGİRİS VAR

Rakibini deplasmanda devirerek galibiyet hasretini dindiren Coach Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri böylece THY EuroLeague'deki 20. maçında 13. galibiyetini elde etti. Kanarya, çift maç haftasındaki ikinci sınavında yarın (17 Ocak Cuma) sahasında Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.