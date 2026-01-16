Fenerbahçe Beko Velancia maç sonucu kaç kaç? EuroLeague'de 14. galibiyet

Kategoriler
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında Valencia Basket'i ağırladı. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 82-79'luk üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Valencia Basket etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 45-34 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başlarken aradaki fark da azaldı.
Ancak Fenerbahçe, son 10 dakikaya 66-58 üstün girdi.
Dengeli geçen dördüncü ve son çeyrekte Fenerbahçe Beko hata yapmadı ve karşılaşmayı 82-79 kazandı.
Fenerbahçe Beko böylece EuroLeague'de bu sezon çıktığı 21. maçta 14. galibiyetini elde etmiş oldu.