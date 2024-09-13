Fenerbahçe Beko yeni transferi Luka Samanic ile yollarını ayırdı 

13 Eylül 2024 21:06 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 21:10

Fenerbahçe Beko yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Luka Samanic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den bir transferi daha! Resmen duyurdular!

Fenerbahçe'den bir transferi daha! Resmen duyurdular!

Fenerbahçe Beko, sezonun yeni transferlerinden Luka Samanic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, Hırvat forvetin kişisel sebeplerle ülkesinde kalma kararı aldığı için bu ayrılığın yaşandığı belirtildi. Oyuncunun haklarının bu sezon boyunca Fenerbahçe Beko'da kalacağı da vurgulandı.

"KİŞİSEL NEDENLERDEN DOLAYI..."

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.

Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz."