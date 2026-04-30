Fenerbahçe Beko Zalgiris maç skoru kaç kaç? Seride durum 2-0

EuroLeague’de Playoff ikinci karşılaşmalarının heyecanı, bu akşam oynanan üç müsabakayla birlikte başladı. Playoff serisinin ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris’i 86-74 mağlup etti.

Özetle

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, seride 2-0 öne geçerek saha avantajını muhafaza etti. Eşleşmenin üçüncü karşılaşması, 6 Mayıs Çarşamba akşamı Zalgiris’in ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe, seride bir galibiyet daha alması durumunda Final Four’a yükselmeyi garantilemiş olacak.

Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli 17 sayı, Nando de Colo 16 sayı, Tarık Biberovic 15 sayı, Mika Jantunen 13 sayı, Wade Baldwin ise 11 sayıyla katkı verdi.

Zalgiris cephesinde ise Moses Wright ve Azuolas Tubelis 16 sayı kaydederken, Slyvain Francisco 11 sayıyla mücadele etti.

Çeyrek Sonuçları: