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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Belçikalı yıldızla masada: Transferde şampiyonluk hamlesi!

Fenerbahçe'den dev bir transfer hamlesi geldi. Şampiyonluk kadrosu kurmak amacıyla çalışmalara devam eden Fenerbahçeli yöneticiler, Arsenalli Leandro Trossard ile resmen masaya oturdu.

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Fenerbahçe Belçikalı yıldızla masada: Transferde şampiyonluk hamlesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 18:06

'de Leandro Trossard ile görüşmeleri başladı. Fenerbahçe yönetimi, Leandro Trossard transferinin şampiyonluk kilidinin anahtarı olacağını gözetiyor. Esasen ise Belçikalı yıldızın birkaç pozisyonda oynayabilmesini avantaj olarak değerlendiren sarı lacivertli yöneticiler, Jose Mourinho'nun da onayıyla 30 yaşındaki hücumcuya imza attırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE LEANDRO TROSSARD TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi Leandro Trossard oldu! Uzun zamandır transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe, Leandro Trossard için nihai kararı verdi ve Belçikalı hücumcuyla görüşmelere başladı. Ayrıca 'in de yıldız ismin ayrılığına onay verdiği süreçte, Leandro Trossard ile anlaşılmasıyla birlikte kulüpler düzeyinde bonservis pazarlıkları başlayacak.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızla masada: Transferde şampiyonluk hamlesi!

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFER HAMLESİ LEANDRO TROSSARD'IN SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik isimlerden olacak olan Leandro Trossard, an itibarıyla Arsenal ile sözleşmesinin son yılına girdi ve iyi bir teklifle birlikte Topçular'dan ayrılma ihtimalini ciddi anlamda düşünmeye başladı.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızla masada: Transferde şampiyonluk hamlesi!

FENERBAHÇE'NİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞI LEANDRO TROSSARD'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde başı çeken Leandro Trossard, geçen sezon Arsenal ile 56 maça çıkmış ve 10 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca bu süreçte 3455 dakika da süre bulan Belçikalı yıldız, şu an için kırmızı beyazlılardan yeni bir kontrat teklifi de alamamıştı.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızla masada: Transferde şampiyonluk hamlesi!

Sıkça Sorulan Sorular

ARSENAL LEANDRO TROSSARD'I NEREDEN TRANSFER ETTİ?
Londra devi, deneyimli hücumcuyu Brighton'dan kadrosuna katmıştı.
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#Spor
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