Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Kadıköy’de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi, zirve hattını yakından ilgilendiriyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in kritik haftasında oynanacak olan karşılaşma, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak ve iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıkacak.

Ligde 27 maç sonunda 60 puan toplayan Fenerbahçe ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise 52 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Zirvede yer alan Galatasaray ile puan farkının kapanması açısından mücadele büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Derbi karşılaşması Türkiye’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 1’den kullanıcı olarak şifresiz izleyebilecek.

Yurt dışında ise farklı ülkelerde çeşitli yayıncılar karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Bosna Hersek’te Arena Sport 3 SRB, Brezilya’da ESPN 4, Fransa’da beIN Sports MAX 7, Güney Afrika’da ESPN 2 Africa ve Romanya’da Prima Sport 4 kanalları üzerinden maç yayını yapılacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri şöyledir:

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş muhtemel 11: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh