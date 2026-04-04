Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. İki takımın da üst sıralardaki konumunu koruma mücadelesi vereceği derbi öncesinde puan durumu, maç saati ve yayın bilgileri netleşti. Ev sahibi ekip ligde yalnızca bir yenilgi yaşarken, konuk ekip son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek mücadele öncesinde gözler teknik heyetlerin sahaya süreceği kadrolara çevrildi. Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11 kimler var? İşte Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11 maç kadroları…

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 01:56
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 01:58

Trendyol ’de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Kadıköy’de oynanacak. ile arasındaki , zirve hattını yakından ilgilendiriyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in kritik haftasında oynanacak olan karşılaşma, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak ve iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıkacak.

Ligde 27 maç sonunda 60 puan toplayan Fenerbahçe ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise 52 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Zirvede yer alan Galatasaray ile puan farkının kapanması açısından mücadele büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Derbi karşılaşması Türkiye’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 1’den kullanıcı olarak şifresiz izleyebilecek.

Yurt dışında ise farklı ülkelerde çeşitli yayıncılar karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Bosna Hersek’te Arena Sport 3 SRB, Brezilya’da ESPN 4, Fransa’da beIN Sports MAX 7, Güney Afrika’da ESPN 2 Africa ve Romanya’da Prima Sport 4 kanalları üzerinden maç yayını yapılacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri şöyledir:

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş muhtemel 11: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

