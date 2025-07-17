Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.





Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferleri için yoğun uğraş veriyor.





Hücum hattı için ise Marcus Rashford ve Leon Bailey isimleriyle adı anılan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan oyuncuyu Brezilya basını duyurdu.

YİNE, YENİ, YENİDEN: WENDEL

Fenerbahçe'nin daha önce de birçok kez transferiyle ilgilendiği Wendel için yeniden düğmeye bastığı öne sürüldü.

RAKİP KATAR'DAN!

Katar ekibi Al Sadd ve Fenerbahçe, Zenit forması giyen Wendel için harekete geçti.

İKİ EKİP DE ISRARCI

Her iki kulübün de oyuncunun transferi için ısrarcı olduğu ve teklif hazırlığında bulunduğu ifade edildi.

YARIŞI KIZIŞTIRAN SÖYLEM

Ayrıca Wendel'in Brezilya'dan da gelebilecek tekliflere sıcak baktığını söylemesiyle birlikte transfer yarışının kızışacağı aktarıldı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 27 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.