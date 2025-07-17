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 | Efe Demir

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!

Yeni sezon hazırlıkları kapmasında transfere hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, daha önce de ilgilendiği o transfer için gaza bastı. İşte sarı-lacivertlilerin gündemindeki o isim...

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Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:28

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferleri için yoğun uğraş veriyor.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!



Hücum hattı için ise Marcus Rashford ve Leon Bailey isimleriyle adı anılan 'nin gündeminde yer alan oyuncuyu basını duyurdu.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!

YİNE, YENİ, YENİDEN: WENDEL

Fenerbahçe'nin daha önce de birçok kez transferiyle ilgilendiği için yeniden düğmeye bastığı öne sürüldü.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!

RAKİP KATAR'DAN!

Katar ekibi Al Sadd ve Fenerbahçe, forması giyen Wendel için harekete geçti.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!

İKİ EKİP DE ISRARCI

Her iki kulübün de oyuncunun transferi için ısrarcı olduğu ve teklif hazırlığında bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!

YARIŞI KIZIŞTIRAN SÖYLEM

Ayrıca Wendel'in Brezilya'dan da gelebilecek tekliflere sıcak baktığını söylemesiyle birlikte transfer yarışının kızışacağı aktarıldı.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Eski aşk alevlendi!

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 27 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.

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ETİKETLER
#transfer
#brezilya
#zenit
#Fenerbahçe
#Wendel
#Al Sadd
#Spor
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