Fenerbahçe Cenk Tosun'u neden aldı? Serhat Akın'dan olay transfer iddiası!

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin transfer politikalarına dair sert bir çıkış yaptı. Özellikle Fenerbahçe'nin Cenk Tosun transferini eleştiren Serhat Akın, Ali Koç'un bir planlamasının olmadığını öne sürdü.

FENERBAHÇE'NİN CENK TOSUN TRANSFERİ ÜZERİNDEN SERHAT AKIN'DAN KRİTİK YAKLAŞIMLAR

"Oyuncu araştırmada ciddi bir problem var. Siz gidiyorsunuz yetkiliye ve size bir oyuncu söyleniyor. Transferler böyle oluyor. Ben bunu ispatlarım. Bu öylesine söylenen bir şey de değil yani. Arıyorsunuz bir yerden kampı ve 'kim var orada?' diyorsunuz. Şu var, Cenk Tosun var, onu da al. Cenk Tosun böyle geldi Fenerbahçe'ye! E nasıl olacak bu iş? Böyle yapılıyor transferler. Peki parçalar yerine oturdu mu? Fenerbahçe, Cenk Tosun'u niye aldı? Cenk Tosun, geçen seneki kadroda neden vardı?"