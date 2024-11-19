Fenerbahçe Cristiano Ronaldo transferinde son durum! Ünlü muhabir gerçeği açıkladı

19 Kasım 2024 18:25 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 18:29

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo için girişimlere başladığı iddia edildi. Spor dünyasında yankı bulan transfer haberi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cristiano Ronaldo için Mourinho devrede! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

Cristiano Ronaldo için Mourinho devrede! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo​'nun Fenerbahçe​'ye transfer olacağı yönünde ortaya atılan iddialardan sonra spor camiası karıştı. Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü golcü için Jose Mourinho​'nun ve Fenerbahçe'nin şartları zorladığı öne sürüldü.

Galatasaray’ın yıldız forvet Osimhen’i transfer ederek hücum hattında gözle görülür bir güç artışı sağlaması sonrası sarı-lacivertli taraftarlar gözlerini kendi yönetimine çevirdi. Ses getiren transferle birlikte Fenerbahçe’nin de benzer ölçekte bir hamle yapması gerektiği yönündeki beklentiler, taraftarlar arasında dillendirildi. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

JOSE MOURİNHO DA RONALDO'YU İSTİYOR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da ses getirecek transfer için devreye girdiği ve birlikte çalıştığı eski futbolcusu ile Fenerbahçe'de çalışmak istediği öne sürüldü.

RONALDO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Al Nassr takımında başarılı bir grafik çizen 39 yaşındaki star'ın Avrupa'da futbolu bırakmak istediği öne sürülürken TRT Spor muhabiri Doruk Tecimer Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe haberleri hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından transfer iddiaları hakkında tek cümlelik paylaşım yapan Tecimer, "Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan transfer haberleri doğru değil." diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

Haber Global muhabiri Sercan Hamzaoğlu da, "Cristiano Ronaldo haberleri tabii ki gerçek değil. Ciddi ciddi sorulmaya başlanınca bunu yazmak zorunda kaldım." dedi.