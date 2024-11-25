Fenerbahçe devre arsasında kadrosuna katmak istiyordu! Al-Nassr'dan Anderson Talisca kararı
Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği Al-Nassr’ın futbolcusu Anderson Talisca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Talisca, Al-Nassr’ın Al-Gharrafa ile oynayacağı maçın kadrosuna tedavisi henüz bitmediği için alınmadı. Talisca en son, Fenerbahçe'nin bazı futbolcularını sosyal medya hesabından takibe almıştı.
El-Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, takımının Al-Gharrafa ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. Oyuncunun tam olarak iyileşememesi nedeniyle teknik ekip tarafından kadro dışında bırakıldığı açıklandı. 30 yaşındaki yıldız ismin Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edilmişti.
Talisca'nın Al-Nassr ile sözleşmesi 2026'da sona ererken tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabında Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe almıştı.
NE OLMUŞTU?
Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için José Mourinho, "Oyuncularımla mutluyum. Açıklama yapmak, bir şey söylemek istemiyorum" demişti.
SEZON KARNESİ
Brezilyalı on numara Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile toplam 108 maçta forma giyerken 77 gol attı 12 asist üretti. Sambacı, Çin ekibi Guangzhou'dan transfer edilmişti.