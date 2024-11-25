Fenerbahçe devre arsasında kadrosuna katmak istiyordu! Al-Nassr'dan Anderson Talisca kararı

25 Kasım 2024 22:37 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:40

Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği Al-Nassr’ın futbolcusu Anderson Talisca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Talisca, Al-Nassr’ın Al-Gharrafa ile oynayacağı maçın kadrosuna tedavisi henüz bitmediği için alınmadı. Talisca en son, Fenerbahçe'nin bazı futbolcularını sosyal medya hesabından takibe almıştı.