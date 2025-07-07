Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Piyasa değeri 85 milyon euro’yu görmüştü

Fenerbahçe, Jhon Duran transferi sonrasında yeni hedefi olarak Manchester United’ın dünya yıldızı kanat oyuncusunu gündemine aldı. Oyuncunun daha önce piyasa değeri olarak 85 milyon euro gördüğü belirtiliyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe’nin yeni yıldız hedefi belli oldu. Yeni sezonda takımını yıldız oyuncularla doldurmaya çalışan Fenerbahçe, yeni hedefi olarak Manchester United'da menajer Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği Marcus Rashford’ı gündemine aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.

ESKİ ÖĞRENCİSİ TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Mourinho ile daha önce çalışan ve onunla beraber çalışmaktan memnun olan Marcus Rashford, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Yıldız futbolcu, takımından 11 milyon Euro ücret kazanırken, sarı-lacivertli yönetim oyuncunun yıllık maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ederek, kiralama teklifiyle Manchester United'ın kapısını çaldı.



85 MİLYONU GÖRDÜ

Piyasa değeri 85 milyon euro’ya kadar yükselen Marcus Rashford’un son yıllardaki piyasa değeri 50 milyona kadar düştü. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor olarak da görev yapabilen Rashford, futbola Manchester United'ın altyapısında başladı. 2016'da A Takım'a Mourinho tarafından alındı ve sadece geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Villa'da 17 maça çıkan Rashford, 4 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

