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 | Baran Aksoy

Fenerbahçe durmuyor! Önce Kerem Aktürkoğlu şimdi de Hakan Çalhanoğlu

Yeni sezon için transferde vites artıran Fenerbahçe'de gözler Kerem Aktürkoğlu'nda... Kerem transferinin kısa süre içinde netlik kazanması beklenirken yeniden Hakan Çalhanoğlu sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe'nin daha önce de ilgilendiği öne sürülen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe durmuyor! Önce Kerem Aktürkoğlu şimdi de Hakan Çalhanoğlu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:49

çalışmalarına hız veren 'de Feyenoord karşılaşması için de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör ’nun talep ettiği oyuncuları kadroya katmak için çaba harcıyor.

Fenerbahçe durmuyor! Önce Kerem Aktürkoğlu şimdi de Hakan Çalhanoğlu

GÖZLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA

Yapılan transferlerin dışında sol kanada da bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gözler transferine çevrilmiş durumdayken ile ilgili flaş bir gelişme de yaşandı.

Fenerbahçe durmuyor! Önce Kerem Aktürkoğlu şimdi de Hakan Çalhanoğlu

HAKAN İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

Sportmediaset'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin transfer dönemi sona ermeden milli yıldız için yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi. Kanarya’nın orta sahaya lider bir oyuncu kazandırmak istediği ve bu doğrultuda 31 yaşındaki yıldız için Inter’in kapısını tekrar çalabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe durmuyor! Önce Kerem Aktürkoğlu şimdi de Hakan Çalhanoğlu

HAKAN'IN ALTERNATİFİ DE HAZIR

İtalyan devinin Hakan Çalhanoğlu için en az 25 milyon Euro bonservis talep ettiği öne sürülüyor. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferde sonuç alamaması halinde alternatif olarak Douglas Luiz’i gündemine alacağı belirtildi. Juventus’un yeni sezon planlarında düşünülmeyen Brezilyalı oyuncu için de temasların başlayabileceği ifade edildi.

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#transfer
#kerem aktürkoğlu
#jose mourinho
#hakan çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Douglas Luiz
#Spor
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