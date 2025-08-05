Fenerbahçe durmuyor! Önce Kerem Aktürkoğlu şimdi de Hakan Çalhanoğlu

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Feyenoord karşılaşması için de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho’nun talep ettiği oyuncuları kadroya katmak için çaba harcıyor.

GÖZLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA

Yapılan transferlerin dışında sol kanada da bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gözler Kerem Aktürkoğlu transferine çevrilmiş durumdayken Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme de yaşandı.

HAKAN İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

Sportmediaset'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin transfer dönemi sona ermeden milli yıldız için yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi. Kanarya’nın orta sahaya lider bir oyuncu kazandırmak istediği ve bu doğrultuda 31 yaşındaki yıldız için Inter’in kapısını tekrar çalabileceği ifade edildi.

HAKAN'IN ALTERNATİFİ DE HAZIR

İtalyan devinin Hakan Çalhanoğlu için en az 25 milyon Euro bonservis talep ettiği öne sürülüyor. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferde sonuç alamaması halinde alternatif olarak Douglas Luiz’i gündemine alacağı belirtildi. Juventus’un yeni sezon planlarında düşünülmeyen Brezilyalı oyuncu için de temasların başlayabileceği ifade edildi.