Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında futbolseverleri ekran başına topluyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken taraftarlar, ikinci yarıda yaşanacak gelişmeleri ve maçın sonucunu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı kaç kaç devam ediyor, golleri kim attı? İşte karşılaşmadan son gelişmeler ve canlı maç anlatımı...

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk 45 dakikada iki takım da gol bulamazken Fenerbahçe, özellikle Vedat Muric ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Fenerbahçe-Erzurumspor FK ilk 11'leri

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric.

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Owusu, Baiye, Rodriguez, Cardoso, Diabate.

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçında ilk yarıda neler yaşandı?

1. dakika: Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması başladı.

15. dakika: Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topu Brown içeri çevirmek istedi. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Levent Mercan gelişine vurdu ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi. Dönen topa Vedat Muric'in vuruşunu da Ertuğrul kurtardı. Skriniar'ın tamamlamak istediği pozisyonda top yan ağlarda kaldı.

24. dakika: Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Oğuz Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada Vedat Muric'in dokunuşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

30. dakika: Karşılaşmanın ilk yarım saati golsüz eşitlikle geçildi.

40. dakika: Erzurumspor FK gole yaklaştı. Martin Rodriguez'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

41. dakika: Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat Muric ile önemli bir fırsat yakaladı. Muric'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

45. dakika: İlk yarı sona erdi. Fenerbahçe ile Erzurumspor FK soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'nin ligdeki durumu

Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler son lig maçında Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Erzurumspor FK ise 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 14 puanı bulunan konuk ekip, son karşılaşmasında Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup oldu.