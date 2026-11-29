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İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak 3 maçın VAR'ı Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
Fenerbahçe, saat 19.00'da Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Bu maçın VAR koltuğunda İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.
Günün diğer maçlarında VAR'lar ise şu şekilde:
Çorum FK - Kocaelispor: Sarper Barış Saka
Eyüpspor - Başakşehir: Bilal Köseoğlu