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Fenerbahçe - Erzurumspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 19:40 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:34
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı canlı anlatım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

 

FENERBAHÇE 0-0 ERZURUMSPOR

(İlk yarı başladı)

 

11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk

Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba

 

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Kaynak: tgrthaber.com

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