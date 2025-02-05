Fenerbahçe - Erzurumspor maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 19:40 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:34
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE 0-0 ERZURUMSPOR
(İlk yarı başladı)
11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk
Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba
Kaynak: tgrthaber.com