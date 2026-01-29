Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları! 29 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu

Fenerbahçe FCSB puan durumları, kadro değeri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmada galibiyet alarak puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi ve ilk 8 ihtimalini artırmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları gündem oldu. İşte 29 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu...

Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları! 29 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 18:30

Fenerbahçe FCSB kadro değeri bakımından taraftarlar tarafından karşılaştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün 8. haftanın son maçları oynanacak. 32 takımın karşı karşıya geleceği mücadelelerin ardından play-off ve son 16 turuna yükselecek olan takımlar netlik kazanacak. İlk 24'ü garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe ise karşılaşmalar kapsamında Romanya ekibi FCSB ile mücadele edecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları! 29 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu

FCSB KADRO DEĞERİ

FCSB'nin Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 40.25 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Takımın piyasa değeri açısından en değerli oyuncusu olarak ise 6.5 milyon Euro ile Darius Olaru ön plana çıkıyor. Darius Olaru'nun ardından ise 4.5 milyon Euro ile Daniel Birligea ve Ştefan Tarnovanu geliyor.

Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları! 29 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu

FCSB FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Temsilcimiz Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, FCSB karşılaşmasından mağlubiyet bile alsa ilk 24'te yer alacak ve play-off oynamaya hak kazanacak.

FCSB ise bu sezon 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Romanya ekibi güncel olarak 6 puanla 29. sırada yer alıyor. FCSB'nin galibiyetten başka ilk 24 ihtimali ise bulunmuyor.

Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları! 29 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu

AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 29 OCAK

Avrupa Ligi'nde 1. sırada averaj farkı ile Fransız ekibi Lyon yer alıyor. Lyon ve Astvon Villa bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadıkları 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nin puan tablosuna göre 8. maçlar öncesindeki ilk 24 takım şöyle:

Fenerbahçe FCSB kadro değeri, puan durumları! 29 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin güncel olarak 279.50 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki en değerli futbolcu ise 32 milyon Euro ile Jhon Duran olarak ön plana çıkıyor. İkinsi sırada ise devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen MAtteo Guendouizi, 28 milyon Euro piyasa değeri ile yer alıyor. İki futbolcu da bugün oynanacak olan FCSB maçında yer almayacak. Jhon Duran kamp kadrosuna alınmazken, Matteo Guendouizi ise statü gereği oynamayacak.

#Spor
