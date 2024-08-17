Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu! İşte öne çıkan isimler 

17 Ağustos 2024 20:48 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:53

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye transfer oluyor! Brighton şartları kabul etti: Gözler Fenerbahçe'ye çevrildi

Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye transfer oluyor! Brighton şartları kabul etti: Gözler Fenerbahçe'ye çevrildi

EURO 2024 sırasında A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performans ile büyük takımların ilgisini çeken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun transfer iddiaları son zamanlarda giderek artmaya başladı. Adı Brighton ile anılan futbolcunun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenirken Fenerbahçe ise muadil isimlere yönelmeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin listesinde 3 oyuncu bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine listede yer alan ilk isim Club Brugge forması giyen 21 yaşındaki Bjorn Meijer. Hollandalı sol bekin piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

TRANSFER LİSTESİNİN BAŞINDA HOLLANDALI VAR!

2023-24 sezonunda 41 maça çıkan Bjorn Meijer, 2842 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Bjorn Meijer'in Club Brugge ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

LİSTE 3 İSİMDEN OLUŞUYOR

Dünyaca ünlü teknik adam José Mourinho'nun 3 kişilik bek listesinin diğer iki ismi ise Sergio Reguilon ve Archie Brown olduğu iddia edildi.