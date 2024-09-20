Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bilet almak isteyenler şoke oldu! Saniyeler içinde tükendi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bilet almak isteyenler şoke oldu! Saniyeler içinde tükendi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 17:37 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:49
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bilet almak isteyenler şoke oldu! Saniyeler içinde tükendi

Yarın Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbinin biletleri ise satışa çıkmıştı ancak futbolseverler hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Derbinin biletleri 4.1 saniyede tükendi.

Fenerbahçe​ ile Galatasaray​ arasında oynanacak derbiye ilgi büyük. Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında yapılacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı. Biletler internet üzerinden satılırken, en düşük bilet​ fiyatı 1.500 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 23.000 TL olarak belirlendi.

4,1 SANİYEDE TÜKENDİ

Ancak futbolseverler satışa sunulan biletleri almak isterken hiç beklemedikleri bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Biletler birkaç saniye içinde tükendi. Fenerbahçe-Galatasaray derbi​ biletleri 4.1 saniye içinde tükendi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bilet almak isteyenler şoke oldu! Saniyeler içinde tükendi - 1. Resim

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun tamamen dolacağı bu kritik karşılaşmada; sosyal medya platformlarında birçok kişi bilet bulamadığı ve bu kadar kısa bir sürede tükendiği için sitem etti.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

  • KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
  • FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL
  • FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL
  • VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçegalatasarayderbisüper ligbilet

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Canavar20 Eylül 2024 17:41

Bu kadar hızlı nasıl tükendi ya inanmıyorum, bu derbi için ne kadar heyecan varmış demek ki

Sonraki Haber Yükleniyor...