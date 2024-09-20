Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bilet almak isteyenler şoke oldu! Saniyeler içinde tükendi
Yarın Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbinin biletleri ise satışa çıkmıştı ancak futbolseverler hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Derbinin biletleri 4.1 saniyede tükendi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye ilgi büyük. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı. Biletler internet üzerinden satılırken, en düşük bilet fiyatı 1.500 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 23.000 TL olarak belirlendi.
4,1 SANİYEDE TÜKENDİ
Ancak futbolseverler satışa sunulan biletleri almak isterken hiç beklemedikleri bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Biletler birkaç saniye içinde tükendi. Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri 4.1 saniye içinde tükendi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun tamamen dolacağı bu kritik karşılaşmada; sosyal medya platformlarında birçok kişi bilet bulamadığı ve bu kadar kısa bir sürede tükendiği için sitem etti.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
- KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
- FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL
- FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL
- VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
Bu kadar hızlı nasıl tükendi ya inanmıyorum, bu derbi için ne kadar heyecan varmış demek ki