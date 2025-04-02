Fenerbahçe-Galatasaray derbisine üst düzey güvenlik önlemi! Görev alacak polis sayısı belli oldu

Ziraat Türkiye Türkiye Kupası mücadelesi için İstanbul'da görevlendirilecek polis sayısı belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için megakent genelinde 30 bin polis görevlendirildi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu çevresinde ve içerisinde ise 9 bin 726 polis görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

STADYUM VE ÇEVRESİNDE 9 BİN POLİS...

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda saat 20.45’te başlayacak olan derbinin hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Güvenliği sağlamak amacıyla toplamda 30 bin 199 polis sahada olacak. Bu personelin 9 bin 726’sı stat çevresi ve iç bölgesinde görev yapacak.

Emniyet birimleri, karşılaşmanın huzur ve güven içinde geçmesi için yalnızca stadyum çevresinde değil, şehrin genelinde de önlem aldı.

EZELİ REKABETTE SON DURUM

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 402 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray 129 galibiyet aldı, 124 maç berabere bitti.

İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise 27 kez karşılaştı. Galatasaray 14, Fenerbahçe 3 galibiyet alırken, 10 maç beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen