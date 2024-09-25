Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası kesiliyor! PFDK sevkleri açıklandı

25 Eylül 2024 01:51 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 01:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Aralarında Fenerbahçe ile Galatasaray da var. İşte PFDK'ya sevk edilen takımlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray​, Fenerbahçe​, Beşiktaş​'ın da olduğu 10 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF​ Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketleri

- Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

- Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları

- Bodrum FK, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

- Konyaspor ve Göztepe, saha olayları

- Samsunspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, çirkin ve kötü tezahüratı

- Kasımpaşa, talimatlara aykırı hareketi

- Ayrıca Galatasaray, Bodrum FK ve Antalyaspor kulüpleri, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle;

- Kasımpaşa futbolcusu Josip Brekalo’nun, Antalyaspor maçında kural dışı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

- Beşiktaş Kulübü idarecisi Muharrem Kaan Şakul’un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi.