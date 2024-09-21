Fenerbahçe galibiyeti sonrası Okan Buruk'tan ilk yorum

21 Eylül 2024 23:08 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 23:09

Son dakika haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk maç öncesinde söylediği sözü de hatırlattı.

Galatasaray​ deplasmanda Fenerbahçe​'yi 3-1 yendi. Milyonların izlediği derbi​ sonrası gözler deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho​ ve Okan Buruk​'un açıklamalarına çevrildi. Jose Mourinho derbi için "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı.'' dedi.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk maç sonu '"Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli." açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin baskı kurduğunu belirterek, ''Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takıma da tebrik ederim." dedi.

''PUAN FARKI İÇİN ERKEN''

Hakemin iyi maç yönettiğini söyleyen Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Her maçı hedef olarak oyuncularımıza gösteriyoruz. hedeflerimiz hep kazanmak üzerine. Maç öncesi de kazanmak istediğimizi söyledim. Galatasaray hep kazanmak için sahadadır. Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yönetim hep bize destek veriyor. Bazen zamana da ihtiyaç oluyor. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz. Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak. Kazanarak gitmek istiyoruz."

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken, Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya attığı bakış çok konuşuldu.