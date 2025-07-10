Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor

Transfer sezonunu Kolombiyalı genç yıldız Jhon Duran ile açan Fenerbahçe, sıradaki hamleleri için vites yükseltti. Jose Mourinho yönetiminde İstanbul'da çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde, yurt dışı kampı öncesinde takviyelere devam edecek. Sarı-lacivertli yöneticiler yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte o futbolcu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, gelecek senenin kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Al Nassr'da forma giyen golcü futbolcu Jhon Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından diğer mevkilere transferler için çalışmalara devam ediyor. Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yöneticiler, temaslarını sıklaştırdı. Portekizli teknik direktörün kadroya dahil edilmesini çok istediği Milan Skriniar transferinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

SKRINIAR'DA ANLAŞMA YAKIN

İtalyan Sportmediaset'ten Orazio Accomando, Fenerbahçe'nin, stoper oyuncusu Milan Skriniar ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti.

Haberde, sarı-lacivertlilerin Skriniar transferinin ardından hedefteki ismi yine PSG'den Marco Asensio olduğu aktarıldı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Geçen sezon devre arasında Fransız ekibi PSG'den kiralanan Skriniar, ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı. Sarı-lacivertli takımda lig, kupa ve Avrupa'da 28 maça çıkan Slovak futbolcu, 2481 dakika sahada kaldı. İstikrarlı bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu, attığı 3 gol ve yaptığı iki asistle skor katkısı da verdi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Milan Skriniar'ın, kulübü Paris Saint-Germain ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.