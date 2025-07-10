Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor

Transfer sezonunu Kolombiyalı genç yıldız Jhon Duran ile açan Fenerbahçe, sıradaki hamleleri için vites yükseltti. Jose Mourinho yönetiminde İstanbul'da çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde, yurt dışı kampı öncesinde takviyelere devam edecek. Sarı-lacivertli yöneticiler yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte o futbolcu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, gelecek senenin kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Al Nassr'da forma giyen golcü futbolcu Jhon Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından diğer mevkilere transferler için çalışmalara devam ediyor. Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yöneticiler, temaslarını sıklaştırdı. Portekizli teknik direktörün kadroya dahil edilmesini çok istediği Milan Skriniar transferinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

SKRINIAR'DA ANLAŞMA YAKIN

İtalyan Sportmediaset'ten Orazio Accomando, Fenerbahçe'nin, stoper oyuncusu Milan Skriniar ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor

Haberde, sarı-lacivertlilerin Skriniar transferinin ardından hedefteki ismi yine PSG'den Marco Asensio olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Geçen sezon devre arasında Fransız ekibi PSG'den kiralanan Skriniar, ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı. Sarı-lacivertli takımda lig, kupa ve Avrupa'da 28 maça çıkan Slovak futbolcu, 2481 dakika sahada kaldı. İstikrarlı bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu, attığı 3 gol ve yaptığı iki asistle skor katkısı da verdi.

Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Milan Skriniar'ın, kulübü Paris Saint-Germain ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe gaza bastı! Jhon Duran sonrası bir transferi daha bitiriyor

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, transferde gaza bastı! Kanat transferi tamamlanmak üzere
ETİKETLER
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Jhon Duran
#Milan Skriniar
#Marco Asensio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.